Green pass, Letta: piccole minoranze non possono bloccare Italia (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Con il buonsenso si potranno trovare le soluzioni, bisogna però impedire che piccole minoranze blocchino un Paese, piccole minoranze che non vogliono seguire le regole. Questo sarebbe un messaggio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Con il buonsenso si potranno trovare le soluzioni, bisogna però impedire cheblocchino un Paese,che non vogliono seguire le regole. Questo sarebbe un messaggio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - 1237171aa : RT @paolo_gibilisco: I docenti universitari contro il “green pass” aderiscono allo sciopero generale di venerdì 15 ottobre 2021. https://t.… - enricobet : RT @Pietro_Otto: VIDEO | Torino, gli studenti università protestano contro il Green Pass: individuano la DIGOS che si è infiltrata nel cort… -