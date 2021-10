Green pass, Letta “Non vaccinarsi non è motivo per bloccare il Paese” (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sulla vaccinazione “ritengo che sia necessario continuare su questa azione di convincimento e buonsenso, se si cede rispetto alla regola alla quale tutti ci siamo adeguati e che è stata la regola che ci sta portando fuori dall’emergenza, poi diventa tutto più complicato. Spero non si paralizzi il Paese, sarebbe una gravissima irresponsabilità di qualche piccola minoranza, una irresponsabilità non legata a motivi reali perchè non vaccinarsi non è un motivo reale per bloccare il Paese”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, a Radio Anch’io su Rai Radio1. “La vaccinazione l’abbiamo fatta tutti e questa motivazione non ha senso”, ha aggiunto. Quanto ai fatti di Roma di Roma di sabato scorso, secondo Letta “è evidente che ci sono stati dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Sulla vaccinazione “ritengo che sia necessario continuare su questa azione di convincimento e buonsenso, se si cede rispetto alla regola alla quale tutti ci siamo adeguati e che è stata la regola che ci sta portando fuori dall’emergenza, poi diventa tutto più complicato. Spero non si paralizzi il, sarebbe una gravissima irresponsabilità di qualche piccola minoranza, una irresponsabilità non legata a motivi reali perchè nonnon è unreale peril”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, a Radio Anch’io su Rai Radio1. “La vaccinazione l’abbiamo fatta tutti e questa motivazione non ha senso”, ha aggiunto. Quanto ai fatti di Roma di Roma di sabato scorso, secondo“è evidente che ci sono stati dei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - MFla90 : @AnimaTantra Come fai ad avere mio green pass? - GuardoDomenico : @miridesant Già lo fanno col pagamento elettronico, poi col green pass, più avanti col microchip. -