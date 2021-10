Green pass lavoro obbligatorio: regole, come averlo, prima dose (Di giovedì 14 ottobre 2021) Green pass Italia obbligatorio da oggi, 15 ottobre, anche al lavoro per dipendenti pubblici e privati. Dalla mezzanotte sono infatti scattate le nuove regole contenute nel Dpcm sull’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid da parte del personale di pubbliche amministrazioni e aziende private. Di seguito, tutte le informazioni utili su chi deve averlo, verifiche e controlli, come ottenerlo anche dopo la prima dose e se si è guariti dal coronavirus. Secondo il Dpcm firmato dal premier, si legge nelle faq del governo, “oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 14 ottobre 2021)Italiada oggi, 15 ottobre, anche alper dipendenti pubblici e privati. Dalla mezzanotte sono infatti scattate le nuovecontenute nel Dpcm sull’obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid da parte del personale di pubbliche amministrazioni e aziende private. Di seguito, tutte le informazioni utili su chi deve, verifiche e controlli,ottenerlo anche dopo lae se si è guariti dal coronavirus. Secondo il Dpcm firmato dal premier, si legge nelle faq del governo, “oltre ai lavoratori dipendenti della singola amministrazione, sono soggetti all’obbligo i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, di ristorazione, di ...

