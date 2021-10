Green pass lavoro: novità per parrucchieri ed estetisti, ma non solo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Come è ben noto il 15 ottobre sarà una giornata chiave per tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato. Domani infatti, il Green pass – o certificato verde – diventerà obbligatorio per accedere a tutti i luoghi di lavoro, sia in azienda che nelle PA. Chi non ne sarà in possesso non potrà svolgere le mansioni di cui al contratto di lavoro, sarà sospeso e non riceverà lo stipendio, in quanto ritenuto assente ingiustificato. Inoltre saranno sospesi anche i tributi assistenziali e previdenziali collegati alla retribuzione stessa. E non matureranno le ferie. Insomma, quanto basta per gettare nel panico milioni di lavoratori, i quali non sempre in modo composto, hanno manifestato in piazza e stanno continuando a farlo, anche in queste ultime ore. Ma di fatto per alcune ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 14 ottobre 2021) Come è ben noto il 15 ottobre sarà una giornata chiave per tutto il mondo del, pubblico e privato. Domani infatti, il– o certificato verde – diventerà obbligatorio per accedere a tutti i luoghi di, sia in azienda che nelle PA. Chi non ne sarà in possesso non potrà svolgere le mansioni di cui al contratto di, sarà sospeso e non riceverà lo stipendio, in quanto ritenuto assente ingiustificato. Inoltre saranno sospesi anche i tributi assistenziali e previdenziali collegati alla retribuzione stessa. E non matureranno le ferie. Insomma, quanto basta per gettare nel panico milioni di lavoratori, i quali non sempre in modo composto, hanno manifestato in piazza e stanno continuando a farlo, anche in queste ultime ore. Ma di fatto per alcune ...

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Venere781 : RT @a_meluzzi: Google News - Green Pass, il magistrato reggino Giorgianni: “ecco perché ho denunciato il Governo e scelto di non vaccinarmi… - zannazyu : RT @borghi_claudio: Com'era quella che il green pass garantisce di poter stare con persone non contagiose? #TheoHernandez #NoGreenPassObbli… -