Green pass lavoro | novità per parrucchieri ed estetisti e non solo

Leggi su termometropolitico

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Come è ben noto il 15 ottobre sarà una giornata chiave per tutto il mondo del, pubblico e privato. Domani infatti, il– o certificato verde – diventerà obbligatorio per accedere a tutti i luoghi di, sia in azienda che nelle PA. Chi non ne sarà in possesso non potrà svolgere le mansioni di cui al contratto di, sarà sospeso e non riceverà lo stipendio, in quanto ritenuto assente ingiustificato. Inoltre saranno sospesi anche i tributi assistenziali e previdenziali collegati alla retribuzione stessa. E non matureranno le ferie. Insomma, quanto basta per gettare nel panico milioni di lavoratori, i quali non sempre in modo composto, hanno manifestato in piazza e stanno continuando a farlo, anche in queste ultime ore. Ma di fatto per alcune ...