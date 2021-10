Green pass lavoro, Gimbe: “Rischio caos tamponi” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Green pass lavoro, si rischia il caos tamponi. Sono le conclusioni del report della Fondazione Gimbe, con il monitoraggio della situazione epidemiologica relativo alla settimana 6-12 ottobre: ” “Oltre 175mila tamponi rapidi al giorno e il crollo dei nuovi vaccinati indicano da settimane uno zoccolo duro di popolazione non intenzionata a vaccinarsi, tra cui 3,8 milioni di lavoratori. I modesti risultati ottenuti con la progressiva espansione del Green pass e il Rischio caos tamponi invitano a valutare l’introduzione dell’obbligo vaccinale”. “Alla vigilia del 15 ottobre – evidenzia Nino Cartabellotta, presidente Fondazione Gimbe – la politica e il mondo del ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021), si rischia il. Sono le conclusioni del report della Fondazione, con il monitoraggio della situazione epidemiologica relativo alla settimana 6-12 ottobre: ” “Oltre 175milarapidi al giorno e il crollo dei nuovi vaccinati indicano da settimane uno zoccolo duro di popolazione non intenzionata a vaccinarsi, tra cui 3,8 milioni di lavoratori. I modesti risultati ottenuti con la progressiva espansione dele ilinvitano a valutare l’introduzione dell’obbligo vaccinale”. “Alla vigilia del 15 ottobre – evidenzia Nino Cartabellotta, presidente Fondazione– la politica e il mondo del ...

