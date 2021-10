Green pass lavoro, Altems: “Con obbligo quintuplicano tamponi, costo 21 mln al giorno” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Green pass obbligatorio al lavoro e nello sport, “si stima un aumento di ben 5 volte dei tamponi giornalieri necessari, per un costo complessivo di oltre 21 milioni di euro al giorno”. Lo stima nel suo report settimanale su Covid-19 l’Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari (Altems) dell’Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma, che sottolinea: “Attualmente viene effettuata una media di 274.680 tamponi giornalieri (dati settimana 4-11 ottobre)”, mentre “si stima che dal 15 ottobre in avanti saranno richiesti 1.519.188 tamponi al giorno, per un costo giornaliero massimo pari a 21.147.929 euro”. “L’obbligo del Green ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021)obbligatorio ale nello sport, “si stima un aumento di ben 5 volte deigiornalieri necessari, per uncomplessivo di oltre 21 milioni di euro al”. Lo stima nel suo report settimanale su Covid-19 l’Alta Scuola di Economia e Management dei sistemi sanitari () dell’Università Cattolica, Facoltà di Economia, campus di Roma, che sottolinea: “Attualmente viene effettuata una media di 274.680giornalieri (dati settimana 4-11 ottobre)”, mentre “si stima che dal 15 ottobre in avanti saranno richiesti 1.519.188al, per ungiornaliero massimo pari a 21.147.929 euro”. “L’del...

