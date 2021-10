Green pass, l’allerta degli investigatori: “Rischio inasprimento proteste e contrapposizione tra opposti estremismi” (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’entrata in vigore della legge che obbliga tutti i lavoratori ad avere il Green pass può trasformarsi nel “pretesto” per un “ulteriore inasprimento dei toni” della protesta.Che tipo di inasprimento? “Azioni” verso “obiettivi esposti a Rischio” e con “possibili episodi di contrapposizione tra gruppi aderenti a opposti estremismi“, a scriverlo è il capo della Polizia Lamberto Giannini in una circolare preparata in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo del Green pass. A prefetti e questori si chiede, “in un quadro di necessario rigore” di mettere in campo dispositivi per garantire tutte le manifestazioni “nel rispetto delle norme e delle prescrizioni, così da scongiurare turbative e assicurare il mantenimento ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’entrata in vigore della legge che obbliga tutti i lavoratori ad avere ilpuò trasformarsi nel “pretesto” per un “ulterioredei toni” della protesta.Che tipo di? “Azioni” verso “obiettivi esposti a” e con “possibili episodi ditra gruppi aderenti a“, a scriverlo è il capo della Polizia Lamberto Giannini in una circolare preparata in vista dell’entrata in vigore dell’obbligo del. A prefetti e questori si chiede, “in un quadro di necessario rigore” di mettere in campo dispositivi per garantire tutte le manifestazioni “nel rispetto delle norme e delle prescrizioni, così da scongiurare turbative e assicurare il mantenimento ...

