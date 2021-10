Green pass, la Regione Liguria: tamponi gratis per chi riceve la prima dose di vaccino e attende il certificato (Di giovedì 14 ottobre 2021) La misura straordinaria annunciata dal governatore ligure Giovanni Toti dopo un incontro con i leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 14 ottobre 2021) La misura straordinaria annunciata dal governatore ligure Giovanni Toti dopo un incontro con i leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - faberskj : RT @lucazorzi26: @faberskj Ma poi, anche se fosse, parlerebbero solo per la minoranza contraria al green pass - ecomstation1 : @GiacomoGorini io sono guarito + vaccinato eppure il mio green pass per problemi tecnici/burocratici è stato invali… -