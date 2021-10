Green pass, la denuncia del vigile del fuoco a iNews24: “Noi in tanti senza vaccino, i presidi resteranno scoperti” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Con l’obbligo di presentazione del Green pass, il problema della carenza di personale nel Corpo dei Vigili del fuoco si acuirà e di conseguenza, il servizio ai cittadini ne risentirà”. A parlare ai nostri microfoni è Stefano (nome di fantasia), un vigile del fuoco che pur essendo vaccinato, domani, venerdì 15 ottobre, non presenterà il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Con l’obbligo di presentazione del, il problema della carenza di personale nel Corpo dei Vigili delsi acuirà e di conseguenza, il servizio ai cittadini ne risentirà”. A parlare ai nostri microfoni è Stefano (nome di fantasia), undelche pur essendo vaccinato, domani, venerdì 15 ottobre, non presenterà il L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - faberskj : RT @lucazorzi26: @faberskj Ma poi, anche se fosse, parlerebbero solo per la minoranza contraria al green pass - ecomstation1 : @GiacomoGorini io sono guarito + vaccinato eppure il mio green pass per problemi tecnici/burocratici è stato invali… -