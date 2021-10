Green pass, in un giorno scaricati 563mila. Più tamponi che vaccini per ottenerlo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nell’ultimo mese la certificazione è stata ottenuta con il tampone nel 58,5% dei casi, contro il 40,3% del vaccino e l’1,2% della guarigione Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nell’ultimo mese la certificazione è stata ottenuta con il tampone nel 58,5% dei casi, contro il 40,3% del vaccino e l’1,2% della guarigione

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - AlexdeLeroy1 : Buongiorno Italia Speriamo che Italiani prendono coscienza ..NO GREEN PASS... - Venere781 : RT @gavinjones10: La domanda è semplice, ma si sente fare di rado: perché nessun altro paese al mondo (tranne l’Arabia Saudita) impone il G… -