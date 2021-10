Green pass in ritardo: accesso al lavoro in deroga alla privacy (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nel pubblico e nel privato si possono presentare i documenti relativi alla guarigione o alla vaccinazione o al tampone già effettuati Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 14 ottobre 2021) Nel pubblico e nel privato si possono presentare i documenti relativiguarigione ovaccinazione o al tampone già effettuati

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - SoniaLaVera : RT @Stefano_Re: Anche l'Aeronautica Militare si schiera contro il Green Pass. Ricordo a chi non lo sapesse che le FF.OO e le FF.AA NON HAN… - isottaross : RT @TgLa7: 'Abbiamo chiesto di rinviare l'applicazione del #Green #pass almeno fino alla fine di ottobre, ma la risposta è stata negativa.… -