Green Pass, il sindacato di Polizia: “50 mila agenti non vaccinati, tampone valga 96 ore” (Di giovedì 14 ottobre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 14 ottobre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - laruz14 : RT @Smartitina: #Bellanova: 'No marcia indietro sul green pass, i cittadini in un paese normale e civile devono sapere che le regole valgon… - Daniela_8277 : RT @LAlternativaCE: Il governo cosa pensa di fare visto che moltissimi agenti non hanno il green pass? Li sospenderà dal servizio? L’Italia… -