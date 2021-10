Green pass, il governo tira dritto. Il garante: «A Trieste sciopero illegittimo». La rabbia dei lavoratori: «Siamo in dittatura» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il blocco del porto di Trieste proclamato dal sindacato Clpt è stato dichiarato illegittimo dalla Commissione di garanzia degli scioperi. A renderlo noto è stato un comunicato firmato dal presidente della commissione, Giuseppe Santoro passarelli. Immediata la reazione del sindacato dei lavoratori: «Crediamo che qui il governo lanci un chiaro messaggio: ‘Siamo in dittatura e si fa come vogliamo noi’. Bene, il Coordinamento lavoratori portuali di Trieste risponde che crediamo nella Costituzione italiana e quindi Siamo convinti di essere in democrazia. Democrazia contro dittatura? La democrazia vincerà». Nella giornata di oggi, alla vigilia dello sciopero, Alessandro Volk, componente ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il blocco del porto diproclamato dal sindacato Clpt è stato dichiaratodalla Commissione di garanzia degli scioperi. A renderlo noto è stato un comunicato firmato dal presidente della commissione, Giuseppe Santoroarelli. Immediata la reazione del sindacato dei: «Crediamo che qui illanci un chiaro messaggio: ‘ine si fa come vogliamo noi’. Bene, il Coordinamentoportuali dirisponde che crediamo nella Costituzione italiana e quindiconvinti di essere in democrazia. Democrazia contro? La democrazia vincerà». Nella giornata di oggi, alla vigilia dello, Alessandro Volk, componente ...

