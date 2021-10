Green pass, i timori di uno sciopero mascherato nei trasporti: vuoto di personale e rischio disagi da Roma a Milano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass per i lavoratori cresce l’allerta trasporti. La minaccia degli autisti No vax riguarda non solo i trasporti milanesi. C’è almeno un 10% di personale Atac, l’azienda di trasporti di Roma, che non è vaccinato, e quindi è sprovvisto di Green pass e con potenziali problemi a recarsi al lavoro. Da Roma a Milano, il rischio è quello di uno “sciopero mascherato”, con corse cancellate, disagi e tensioni. I calcoli del vuoto di personale potenziale vengono fatti sulla percentuale di popolazione vaccinata: nel Lazio è vaccinato l’84% delle persone ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo diper i lavoratori cresce l’allerta. La minaccia degli autisti No vax riguarda non solo imilanesi. C’è almeno un 10% diAtac, l’azienda didi, che non è vaccinato, e quindi è sprovvisto die con potenziali problemi a recarsi al lavoro. Da, ilè quello di uno “”, con corse cancellate,e tensioni. I calcoli deldipotenziale vengono fatti sulla percentuale di popolazione vaccinata: nel Lazio è vaccinato l’84% delle persone ...

