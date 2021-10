Green pass, i sindacati da Draghi: “Governo tagli prezzo dei tamponi”. L’ipotesi sul tavolo del Cdm: le aziende anticiperanno i costi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Governo valuta una nuova riduzione del prezzo dei tamponi per i lavoratori non vaccinati. Alla vigilia dell’introduzione dell’obbligo di Green pass per entrare nelle aziende e negli uffici, l’esecutivo cerca una soluzione in extremis per evitare blocchi e proteste in tutto il Paese, un rischio sottolineato anche dal garante degli scioperi. Il tema è stato sottolineato al presidente del Consiglio Mario Draghi dai sindacati durante l’incontro di questa mattina a Palazzo Chigi: “Abbiamo colto l’occasione per segnalare al Governo” la necessità di “un abbassamento molto forte del costo del tampone e che si potenzi il credito di imposta su tutte le spese di sanificazione che permetta alle imprese di affrontare questa questione”, ha detto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ilvaluta una nuova riduzione deldeiper i lavoratori non vaccinati. Alla vigilia dell’introduzione dell’obbligo diper entrare nellee negli uffici, l’esecutivo cerca una soluzione in extremis per evitare blocchi e proteste in tutto il Paese, un rischio sottolineato anche dal garante degli scioperi. Il tema è stato sottolineato al presidente del Consiglio Mariodaidurante l’incontro di questa mattina a Palazzo Chigi: “Abbiamo colto l’occasione per segnalare al” la necessità di “un abbassamento molto forte del costo del tampone e che si potenzi il credito di imposta su tutte le spese di sanificazione che permetta alle imprese di affrontare questa questione”, ha detto ...

