Green pass, i sindacati: 'Abbiamo chiesto il rinvio, ma il Governo ci ha detto no' (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Abbiamo chiesto di rinviare l'applicazione del Green pass almeno fino alla fine di ottobre, ma la risposta è stata negativa. Il Governo ritiene che sia uno strumento indispensabile". Lo ha detto il ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 14 ottobre 2021) "di rinviare l'applicazione delalmeno fino alla fine di ottobre, ma la risposta è stata negativa. Ilritiene che sia uno strumento indispensabile". Lo hail ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - salutegreen24 : Green pass lavoro, Fabrizio Pregliasco dice no ai tamponi gratis. 'No, lo Stato no, non dovrebbe pagare i tamponi.… - malatinvisibili : Green pass. Firmati i Dpcm per gestire le verifiche sull’obbligo che scatta dal 15 ottobre per tutti i lavoratori p… -