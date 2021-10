**Green pass: governo valuta nuova sforbiciata prezzo tamponi** (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - La decisione verrà presa da qui a domani, quando il Consiglio dei ministri tornerà a riunirsi. E potrebbe essere assunta già nella cabina di regia che il premier Mario Draghi ha convocato per questo pomeriggio alle 18. Ovvero 'sforbiciare' ulteriormente il prezzo dei tamponi, già calmierati il mese scorso, con una possibile parziale deduzione, spiegano fonti di governo all'Adnkronos. Sono due le strade percorribili, a poche ore dall'entrata dell'obbligo di green pass in tutti i luoghi di lavoro, con controlli ai tornelli. La prima passa da una riduzione dei prezzi, escludendo tuttavia la gratuità dei test 'stana Covid'. L'altra invece prevede un credito d'imposta che consenta alle imprese che si fanno carico del costo dei tamponi di detrarne l'onere, assieme alle spese di sanificazione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - La decisione verrà presa da qui a domani, quando il Consiglio dei ministri tornerà a riunirsi. E potrebbe essere assunta già nella cabina di regia che il premier Mario Draghi ha convocato per questo pomeriggio alle 18. Ovvero 'sforbiciare' ulteriormente ildei tamponi, già calmierati il mese scorso, con una possibile parziale deduzione, spiegano fonti diall'Adnkronos. Sono due le strade percorribili, a poche ore dall'entrata dell'obbligo di greenin tutti i luoghi di lavoro, con controlli ai tornelli. La primaa da una riduzione dei prezzi, escludendo tuttavia la gratuità dei test 'stana Covid'. L'altra invece prevede un credito d'imposta che consenta alle imprese che si fanno carico del costo dei tamponi di detrarne l'onere, assieme alle spese di sanificazione ...

