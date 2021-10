Green pass. Gimbe: "3,8 milioni di lavoratori senza vaccino, rischio caos tamponi. Valutare obbligo" (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Per far fronte all’aumento del fabbisogno di test - spiega il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta - è urgente sia ampliare il numero di farmacie e altre strutture autorizzate che aderiscono all’accordo, sia potenziare l’attività per aumentare il numero di tamponi" Leggi su rainews (Di giovedì 14 ottobre 2021) "Per far fronte all’aumento del fabbisogno di test - spiega il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta - è urgente sia ampliare il numero di farmacie e altre strutture autorizzate che aderiscono all’accordo, sia potenziare l’attività per aumentare il numero di

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - ferpress : #greenpass: #Serracchiani, ok i diritti ma non distruggere il #porto di #Trieste - Ferpress - ADazzetti : RT @guidop1967: @LucioMalan @gloquenzi Provate a leggere fino in fondo questo prezioso articolo Con occhi mente e cuore aperto Per capir… -