Green pass e viaggi, si torna a partire. Da Bali alle Fiji fino alla Thailandia, ecco le mete da sogno che riaprono (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si torna aper piacere, svago, e spirito di esplorazione. Non più solo per ' lavoro, motivi di salute, studio, assoluta urgenza, rientro presso il domicilio, l'abitazione o la residenza propri o di ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021) Siaper piacere, svago, e spirito di esplorazione. Non più solo per ' lavoro, motivi di salute, studio, assoluta urgenza, rientro presso il domicilio, l'abitazione o la residenza propri o di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - sectortweets : RT @CriticaScient: A questo punto chi sostiene che il green pass sia uno strumento sanitario o è un ebete o è connivente. #NoGreenPass htt… - L_OraTora : RT @FmMosca: Egr @DigitalEU Tramite le APP preposte alla lettura del 'green pass' italiano, vengono raccolti i dati degli italiani in data… -