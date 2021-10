Green Pass, è corsa ai tamponi. Allarme venerdì nero dal Viminale: rischio scontri e blocchi a trasporti e aziende. (Di giovedì 14 ottobre 2021) I portuali di Trieste promettono lo stop dello scalo. Agenti anche a Taranto e Roma. Il ministro Orlando sui tamponi: «No alla gratuità, sì al prezzo calmierato». Intanto scaricati in un giorno 563 mila certificati Leggi su ilsecoloxix (Di giovedì 14 ottobre 2021) I portuali di Trieste promettono lo stop dello scalo. Agenti anche a Taranto e Roma. Il ministro Orlando sui: «No alla gratuità, sì al prezzo calmierato». Intanto scaricati in un giorno 563 mila certificati

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Sercit1 : RT @ImolaOggi: Il governo 'di alto profilo' getta i suoi uomini in mezzo alla strada. Green pass, militari cacciati dagli alloggi. Sindacat… - emmebn : RT @gavinjones10: La domanda è semplice, ma si sente fare di rado: perché nessun altro paese al mondo (tranne l’Arabia Saudita) impone il G… -