Green Pass e 15 ottobre: allerta su tamponi, trasporti e piano sicurezza (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dal 15 ottobre il Green Pass sarà obbligatorio per tutti i lavoratori italiani. Il controllo della certificazione verde spetta al datore di lavoro e la sanzione prevista per chi non ne è in possesso va da un minimo di 600 ad un massimo di 1.500 euro. A poche ore dall'entrata in vigore del decreto, però, continuano a persistere alcuni dubbi, sia per quanto riguarda l'effettiva modalità dei controlli sia per quanto concerne la disponibilità dei tamponi per i non vaccinati. Si teme, infatti, che vi sia un sovraccarico di richieste di test alle farmacie. E non è tutto. A preoccupare sono anche gli scioperi e i blocchi delle categorie produttive, come quelli degli operatori portuali, che a partire da Trieste, minacciano chiusure e manifestazioni. Ma vediamo quali sono, nello specifico, dati e criticità.

