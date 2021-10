Green Pass dopo la prima dose: dopo quanto tempo arriva, come si attiva e quanto dura (Di giovedì 14 ottobre 2021) A partire da domani, 15 ottobre 2021, scatterà in tutta Italia l’obbligo di Green Pass sul posto di lavoro, attraverso il nuovo Dpcm firmato da Draghi che ne disciplina l’uso. La certificazione verde, già ad oggi richiesta per diverse attività, sarà necessaria per lavorare e saranno le stesse aziende a dover verificare che i dipendenti ne siano in possesso. I tempi per ottenere il Green Pass, a fronte di una possibile seconda manche di “vaccinazione di massa”, sono cambiati. Infatti se prima bisognava aspettare almeno settimane per ottenere una certificazione ‘valida’, adesso le cose cambiano. Green Pass subito dopo la prima dose: come ottenerlo A partire dal 15 ottobre 2021 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 ottobre 2021) A partire da domani, 15 ottobre 2021, scatterà in tutta Italia l’obbligo disul posto di lavoro, attraverso il nuovo Dpcm firmato da Draghi che ne disciplina l’uso. La certificazione verde, già ad oggi richiesta per diverse attività, sarà necessaria per lavorare e saranno le stesse aziende a dover verificare che i dipendenti ne siano in possesso. I tempi per ottenere il, a fronte di una possibile seconda manche di “vaccinazione di massa”, sono cambiati. Infatti sebisognava aspettare almeno settimane per ottenere una certificazione ‘valida’, adesso le cose cambiano.subitolaottenerlo A partire dal 15 ottobre 2021 ...

