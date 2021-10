Green Pass, costituzionalista Azzariti: “Manifestazione non viola silenzio elettorale” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “La Manifestazione indetta dai sindacati sabato prossimo non viola il silenzio elettorale: Non è organizzata da un partito politico ma da una organizzazione sindacale, quindi da un soggetto che non partecipa alle elezioni; Oggetto della Manifestazione è la violenza, dunque un tema che fuoriesce dall’arena del dibattito politico e non da ultimo tutti i partiti dell’arco costituzionale con le loro sensibilità hanno espresso netta distanza dagli atti di violenza di sabato scorso”. Ne parla con l’Adnkronos Gaetano Azzariti, professore ordinario di Diritto costituzionale all’università La Sapienza di Roma che ammonisce: “Bisogna comunque essere cauti: non deve sfociare in propaganda indiretta, cioè in manifestazioni di volontà o pensiero che invitano non direttamente a protendere per una o ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Laindetta dai sindacati sabato prossimo nonil: Non è organizzata da un partito politico ma da una organizzazione sindacale, quindi da un soggetto che non partecipa alle elezioni; Oggetto dellaè la violenza, dunque un tema che fuoriesce dall’arena del dibattito politico e non da ultimo tutti i partiti dell’arco costituzionale con le loro sensibilità hanno espresso netta distanza dagli atti di violenza di sabato scorso”. Ne parla con l’Adnkronos Gaetano, professore ordinario di Diritto costituzionale all’università La Sapienza di Roma che ammonisce: “Bisogna comunque essere cauti: non deve sfociare in propaganda indiretta, cioè in manifestazioni di volontà o pensiero che invitano non direttamente a protendere per una o ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - securityopenlab : Green pass in azienda: una web app abbassa i costi e snellisce i controlli #greenpass #GreenpassCovid… - zazoomblog : Green Pass costituzionalista Azzariti: “Manifestazione non viola silenzio elettorale” - #Green #costituzionalista… -