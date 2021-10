Green pass, controlli del Nas: 433 violazioni. Denunciati anche due medici per aver redatto falsi certificati (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ci sono anche due medici Denunciati nell’ambito delle operazioni di controllo dopo l’entrata in vigore della normativa sul Green pass. Contro l’entrata in vigore dell’obbligo di certificazione anche per lavorare sono state organizzate manifestazioni, in alcuni casi violente, e venerdì è previsto uno sciopero. I carabinieri del Nas hanno ispezionato oltre 8mila attività ed esercizi, contestando 433 violazioni all’obbligo della certificazione verde (che viene rilasciata per 48 ore dopo un tampone o dopo la vaccinazione e in presenza di un certificato di guarigione). Delle 433 violazioni contestate 236 riguardano i titolari di attività commerciali e di erogazione di servizi oggetto di obbligo di certificazione Covid, come ristoranti, bar, palestre, sale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ci sonoduenell’ambito delle operazioni di controllo dopo l’entrata in vigore della normativa sul. Contro l’entrata in vigore dell’obbligo di certificazioneper lavorare sono state organizzate manifestazioni, in alcuni casi violente, e venerdì è previsto uno sciopero. I carabinieri del Nas hanno ispezionato oltre 8mila attività ed esercizi, contestando 433all’obbligo della certificazione verde (che viene rilasciata per 48 ore dopo un tampone o dopo la vaccinazione e in presenza di un certificato di guarigione). Delle 433contestate 236 riguardano i titolari di attività commerciali e di erogazione di servizi oggetto di obbligo di certificazione Covid, come ristoranti, bar, palestre, sale ...

