Green pass, caos trasporti. Assologistica: "Chiediamo proroga per l'entrata in vigore" (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si temono disagi per scioperi e assenteismo a causa dell'entrata in vigore dell'obbligo del pass per tutti i lavoratori. Per il trasporto su gomma, Conftrasporti chiede di tornare ad applicare il protocollo di sicurezza siglato a inizio pandemia. Il porto di Trieste annuncia il blocco dello scalo ma si dice "pronto a discutere" se l'obbligo slittasse. Da Palazzo Chigi arriva però un no al rinvio. A Milano possibili disagi su treni, autobus e metropolitane. Governo valuta sconti su tamponi per aziende Leggi su tg24.sky (Di giovedì 14 ottobre 2021) Si temono disagi per scioperi e assenteismo a causa dell'indell'obbligo delper tutti i lavoratori. Per il trasporto su gomma, Confchiede di tornare ad applicare il protocollo di sicurezza siglato a inizio pandemia. Il porto di Trieste annuncia il blocco dello scalo ma si dice "pronto a discutere" se l'obbligo slittasse. Da Palazzo Chigi arriva però un no al rinvio. A Milano possibili disagi su treni, autobus e metropolitane. Governo valuta sconti su tamponi per aziende

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Laurett02038494 : RT @MinistroEconom1: Brutta gatta da perlare per il Governo sulla questione green pass: sarà difficile trasformare in fascisti i portuali d… - VeroTi2 : RT @AlRobecchi: Ma in un paese tra i più vaccinati del mondo, dove il lavoro già è messo malissimo, era davvero il caso di imporre il green… -