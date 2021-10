Green pass, Bassetti a La7: “Lo si mantenga solo per attività ludiche e si metta obbligo vaccinale per molti lavori”. Scontro con portuale di Genova (Di giovedì 14 ottobre 2021) Polemica concitata a “L’aria che tira” (La7) tra Matteo Bassetti, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova, e un lavoratore no Green pass del porto di Genova. L’infettivologo propone il Green pass solo per l’accesso in bar, ristoranti, cinema, teatri e l’obbligo vaccinale in alcuni posti di lavoro: “Il risultato deve essere: più Green pass, più vaccini e non più Green pass, più tamponi. Se tamponiamo ogni 3 giorni i lavoratori, rendiamo l’Italia un tamponificio alimentando il business dei tamponi. Mi dicono addirittura che in alcune farmacie i tamponi sono prenotati fino a gennaio. Questa è una stupidaggine. Quindi, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Polemica concitata a “L’aria che tira” (La7) tra Matteo, primario del reparto Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di, e un lavoratore nodel porto di. L’infettivologo propone ilper l’accesso in bar, ristoranti, cinema, teatri e l’in alcuni posti di lavoro: “Il risultato deve essere: più, più vaccini e non più, più tamponi. Se tamponiamo ogni 3 giorni i lavoratori, rendiamo l’Italia un tamponificio alimentando il business dei tamponi. Mi dicono addirittura che in alcune farmacie i tamponi sono prenotati fino a gennaio. Questa è una stupidaggine. Quindi, ...

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - KBoot888 : 'Il Green pass è necessario anche per i lavoratori che effettuano smart working. Se non viene presentato, il datore… - grancetto : RT @AdrianoScianca: Non capisco l'agitazione dell'establishment: aspettavano da settimane il 15 ottobre per vedere i no green pass 'chiusi… -