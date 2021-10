Green pass, allarme della Polizia: «Possibili scontri tra estremisti col pretesto della protesta: a rischio strade e ferrovie» (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’arrivo del 15 ottobre, con l’entrata in vigore dell’obbligo di Green pass «ha innescato una nuova mobilitazione che potrebbe articolarsi in diverse forme di protesta. Non si può escludere domani sia il pretesto per un ulteriore inasprimento dei toni, con azioni verso obiettivi esposti a rischio e con Possibili episodi di contrapposizione tra gruppi aderenti a opposti estremismi». Queste le parole del capo della Polizia Lamberto Giannini contenute nella circolare pubblicata alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificato verde su tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. Giannini chiede a prefetti e questori di «mettere in campo, in un quadro di necessario rigore, dispositivi per garantire tutte le manifestazioni ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’arrivo del 15 ottobre, con l’entrata in vigore dell’obbligo di«ha innescato una nuova mobilitazione che potrebbe articolarsi in diverse forme di. Non si può escludere domani sia ilper un ulteriore inasprimento dei toni, con azioni verso obiettivi esposti ae conepisodi di contrapposizione tra gruppi aderenti a opposti estremismi». Queste le parole del capoLamberto Giannini contenute nella circolare pubblicata alla vigilia dell’entrata in vigore dell’obbligo di certificato verde su tutti i luoghi di lavoro, pubblici e privati. Giannini chiede a prefetti e questori di «mettere in campo, in un quadro di necessario rigore, dispositivi per garantire tutte le manifestazioni ...

