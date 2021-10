Green pass al via in Campania, trecentomila i lavoratori senza card: a rischio le mini aziende (Di giovedì 14 ottobre 2021) L?obbligo di Green pass sui luoghi di lavoro scatterà ufficialmente a mezzanotte. Nelle aziende sono in via di definizione le procedure per lo svolgimento delle verifiche. In Campania i... Leggi su ilmattino (Di giovedì 14 ottobre 2021) L?obbligo disui luoghi di lavoro scatterà ufficialmente a mezzanotte. Nellesono in via di definizione le procedure per lo svolgimento delle verifiche. Ini...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - LEACARPENTIERI : @a_bassolino Poi però manifestano per il green pass - francescolett11 : RT @tonycondello29: Cantare 'bella ciao' con il green pass in tasca. Al ridicolo non c'è mai fine #landini #cgil -