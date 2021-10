Green pass al lavoro. Controlli e sanzioni: le regole da domani (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’obbligo scatta da domani, venerdì 15 ottobre. Chi non ha il Green pass non entra al lavoro. I modi per ottenerlo sono tre: aver fatto il vaccino, aver fatto un tampone risultato negativo nelle ultime 48 ore ed aver contratto il virus negli ultimi sei mesi. Tra poche ore entreranno in vigore le regole contenute nel Dpcm firmare dal premier Mario Draghi. Tutti devono essere in possesso di Green pass, sia lavoratori dipendenti della singola impresa che i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i della singola azienda che di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’obbligo scatta da, venerdì 15 ottobre. Chi non ha ilnon entra al. I modi per ottenerlo sono tre: aver fatto il vaccino, aver fatto un tampone risultato negativo nelle ultime 48 ore ed aver contratto il virus negli ultimi sei mesi. Tra poche ore entreranno in vigore lecontenute nel Dpcm firmare dal premier Mario Draghi. Tutti devono essere in possesso di, sia lavoratori dipendenti della singola impresa che i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i della singola azienda che di pulizia, di ristorazione, di manutenzione, di rifornimento dei distributori automatici, i consulenti e collaboratori e i prestatori o frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano all’interno degli uffici posta ...

