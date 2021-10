Green Pass a lavoro, potrà essere controllato anche 48 ore prima dell’entrata in servizio (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Aziende ed enti pubblici potranno effettuare la verifica del Green Pass dei propri dipendenti anche 48 ore prima del loro ingresso a lavoro. È infatti stata eliminata dal Dpcm con le linee guida sulle verifiche del certificato verde a lavoro la norma che fissava il limite per la richiesta in anticipo del controllo che da domani 15 ottobre sarà obbligatorio su tutti i luoghi di lavoro. I datori di lavoro, sia pubblici che privati, potranno così chiedere in anticipo la verifica del Green Pass in base alle esigenze organizzative, ad esempio per le attività sui turni. La norma prevedeva già la possibilità per i datori di lavoro di controllare in anticipo il Green ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Aziende ed enti pubblici potranno effettuare la verifica deldei propri dipendenti48 oredel loro ingresso a. È infatti stata eliminata dal Dpcm con le linee guida sulle verifiche del certificato verde ala norma che fissava il limite per la richiesta in anticipo del controllo che da domani 15 ottobre sarà obbligatorio su tutti i luoghi di. I datori di, sia pubblici che privati, potranno così chiedere in anticipo la verifica delin base alle esigenze organizzative, ad esempio per le attività sui turni. La norma prevedeva già la possibilità per i datori didi controllare in anticipo il...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Latrinaeuropa : RT @RadioSavana: Le forze armate contro il governo. Primo storico sit-in della storia dell'aeronautica davanti alla base militare di Sigone… - scheggiaL : RT @GuidoDeMartini: ?? #NoObbligoVaccinale ?? ?? NO PASS ?? In ????Germania???? non esiste né obbligo vaccinale per i sanitari né green pass obblig… -