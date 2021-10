Green pass: 3,8 mln di lavoratori non vaccinati, è caos tamponi. Con lo stop ai tir a rischio la spesa degli italiani (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cresce la preoccupazione per ecco i settori che domani rischiano di andare in crisi con l'entrata in vigore dell'obligo di Green pass: dalla logistica ai servizi pubblici e alla famiglia. In alcuni comparti... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cresce la preoccupazione per ecco i settori che domani rischiano di andare in crisi con l'entrata in vigore dell'obligo di: dalla logistica ai servizi pubblici e alla famiglia. In alcuni comparti...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Napoli un docente fa lezione all'aperto in Galleria Principe per gli studenti che non hanno il Green pass e che… - RobertoBurioni : Nel 1973 a Napoli in una settimana si vaccinò contro il colera UN MILIONE di persone. Un aiuto decisivo lo diedero… - VittorioSgarbi : #greenpass La Polizia nelle fabbriche per controllare i “Green Pass”? Mandatela a controllare i criminali, non i l… - Andyphone : RT @iltirreno: ?? In porti come Trieste s’incendia il fronte del porto sull’obbligo di Green pass per i lavoratori, ma dal quartier generale… - lameduck1960 : RT @GavinoSanna1967: SOLO PER QI NON TROPPO LONTANO DA 100 Applicando metafora divieto di fumo a green pass si evince che a fumatori dovreb… -