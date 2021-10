Gravissimo incidente stradale | morti 2 fidanzanti di 17 anni | l’impatto non ha lasciato loro scampo

(Di giovedì 14 ottobre 2021) In un terribilenel pomeriggio di mercoledì sonodue fidanzati Gaetano Maragliano e Martina Alaimo. È successo ad Agrigento, entrami i ragazzi avevano 17. Drammatica la dinamica. Erano da poco passate le 14.30 quando, lungo la statale 118 Corleonese-Agrigentina, all’altezza del chilometro 141,500, in località Joppolo Giancaxio, si è verificato l’. Secondo la ricostruzione, Gaetano e Martina erano a bordo di uno scooter, un’Aprilia 125. Forse a causa della pioggia battente, Gaetano Maragliano, alla guida, ha perso il controllo del mezzo. Lo scooter ha invaso la corsia opposta dove stava sopraggiungendo una Range Rover che stava procedendo verso Agrigento e li ha centrati in pieno. Immediatamente sono scattati i soccorsi ma per i due fidanzatini non c’è stato ...

