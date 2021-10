Grande fratello Vip, Signorini su tutte le furie: inquilino spoilera il nome del nuovo concorrente (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono giorni di tumulti, anche amorosi, nella casa più spiata d’Italia. Al centro delle ultime chiacchiere non solo Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, ma anche la discussissima Soleil Sorge. Protagonista ormai delle dispute del GF Vip, l’influencer sarebbe – secondo Sophie – gelosa del suo rapporto con Gianmaria, il quale aveva espresso però nelle scorse settimane interesse per la Sorge.Un bel triangolo, un altro, in pieno stile Grande fratello? Nelle ultime ore c’è stato un chiarimento tra i tre, e ovviamente nessuna delle showgirl si è risparmiata nelle frecciatine. Intanto gli utenti del web avrebbero pizzicato la Codegoni, nel bel mezzo di una conversazione con gli altri inquilini. Andiamo a scoprire cosa ha detto l’ex Uomini e Donne.Secondo quanto riportato da Blogtivvu, e da quanto emerge dalle recenti discussioni sui social – in ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono giorni di tumulti, anche amorosi, nella casa più spiata d’Italia. Al centro delle ultime chiacchiere non solo Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi, ma anche la discussissima Soleil Sorge. Protagonista ormai delle dispute del GF Vip, l’influencer sarebbe – secondo Sophie – gelosa del suo rapporto con Gianmaria, il quale aveva espresso però nelle scorse settimane interesse per la Sorge.Un bel triangolo, un altro, in pieno stile? Nelle ultime ore c’è stato un chiarimento tra i tre, e ovviamente nessuna delle showgirl si è risparmiata nelle frecciatine. Intanto gli utenti del web avrebbero pizzicato la Codegoni, nel bel mezzo di una conversazione con gli altri inquilini. Andiamo a scoprire cosa ha detto l’ex Uomini e Donne.Secondo quanto riportato da Blogtivvu, e da quanto emerge dalle recenti discussioni sui social – in ...

