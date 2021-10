Grande fratello Vip, scandalo a luci rosse nella casa: la regia costretta alla censura (Di giovedì 14 ottobre 2021) All'interno della casa del GF VIP si presenta un nuovo momento che ha creato un bel pò di imbarazzo per una delle concorrenti, sotto agli occhi degli altri coinquilini della casa anche se dalla regia sono stati obbligati a oscurare la scena. Una concorrente particolarmente chiacchierata di questa edizione del Gf vip 2021 è stata colta "sul fatto" proprio mentre era in bagno, essendo notte fonda era certa che tutti stessero dormendo e invece… La gieffina mancava dalla vista delle telecamere e dai suoi colleghi nella casa, e così uno di loro incuriosito si è avvicinandosi alla porta del bagno per origliare e capire se fosse tutto a posto. Ma proprio in quel momento, dei strani versi sono stati riprodotti dai microfoni della ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 14 ottobre 2021) All'interno delladel GF VIP si presenta un nuovo momento che ha creato un bel pò di imbarazzo per una delle concorrenti, sotto agli occhi degli altri coinquilini dellaanche se dsono stati obbligati a oscurare la scena. Una concorrente particolarmente chiacchierata di questa edizione del Gf vip 2021 è stata colta "sul fatto" proprio mentre era in bagno, essendo notte fonda era certa che tutti stessero dormendo e invece… La gieffina mancava dvista delle telecamere e dai suoi colleghi, e così uno di loro incuriosito si è avvicinandosiporta del bagno per origliare e capire se fosse tutto a posto. Ma proprio in quel momento, dei strani versi sono stati riprodotti dai microfoni della ...

