Grande Fratello Vip 6 | giorno 31 | commenti al live

Advertising

GrandeFratello : Inutile girarci intorno: c’è sempre un comodino! ?? Grande Fratello ha deciso di darvi un’opportunità unica: nelle… - trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - fattoquotidiano : Occhio alle denunce sulla sicurezza [di Francesco Casula] - Angelhaze05 : Sapete cosa fa ridere? Lo staff di @daymelloreal più attivo di quello di Aline per salvarla. Il da farsi della gran… - annalisasanti : @aedan83 Anche grande fratello vip -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Fratello

...trentunenne valdostana ha invece chiesto e ottenuto di poter lavorare in autonomia con il... dove le voci di corridoio danno informa anche Christof Innerhofer , che giunto alla soglia ...... mentre sua moglie Carmen Russo è all'interno della casa delVip per la seconda volta dopo l'esperienza del 2007. Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo sono felicemente sposati dal 1987 e ...Marina La Rosa, nota per la sua anima da provocatrice, torna alla riscossa. Una foto suoi social scatena il finimondo ...Miriana Trevisan ha raccontato al trentaduenne di dover far chiarezza con una persona che stava frequentando prima di entrare nella casa del GF Vip ...