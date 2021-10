Grande Fratello, ex protagonista di una delle edizioni più amate di sempre diventerà presto papà! (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’edizione alla quale ha partecipato nel 2004 è stata una delle più amate e seguite nella storia del Grande Fratello, e oggi Tommaso Vianello, ex protagonista del Gf 4, si appresta a diventare papà! Tommaso, che di professione fa il deejay ed è noto come Tommy Vee, è stato protagonista del reality, a suo tempo condotto da Barbara D’Urso, ormai quasi 20 anni fa, e la sua edizione, poi vinta da Serena Garitta, fu una di quelle che più hanno segnato la storia della trasmissione. In Casa con lui c’era Patrick Pugliese che ci regalò la memorabile suite con Katia Padrotti che proprio nel reality inizio la sua relazione con l’attuale marito Ascanio Pacelli. Tommaso, nella Casa del Grande Fratello 4, ebbe anche un flirt con Carolina Marconi, ... Leggi su isaechia (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’edizione alla quale ha partecipato nel 2004 è stata unapiùe seguite nella storia del, e oggi Tommaso Vianello, exdel Gf 4, si appresta a diventareTommaso, che di professione fa il deejay ed è noto come Tommy Vee, è statodel reality, a suo tempo condotto da Barbara D’Urso, ormai quasi 20 anni fa, e la sua edizione, poi vinta da Serena Garitta, fu una di quelle che più hanno segnato la storia della trasmissione. In Casa con lui c’era Patrick Pugliese che ci regalò la memorabile suite con Katia Padrotti che proprio nel reality inizio la sua relazione con l’attuale marito Ascanio Pacelli. Tommaso, nella Casa del4, ebbe anche un flirt con Carolina Marconi, ...

