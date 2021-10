GP di Misano | il poster dedicato a Valentino Rossi

(Di giovedì 14 ottobre 2021) A poco più di una settimana dal Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia - Romagna, sul circuito di, è stato presentato ildell'evento creato dal designer Aldo Drudi e il ...

A poco più di una settimana dal Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell'Emilia - Romagna, sul circuito di, è stato presentato ildell'evento creato dal designer Aldo Drudi e il protagonista è solo lui: Valentino Rossi . Il Dottore che disputerà le sue ultime tre gare della carriera ( qui le ..."Che storia...". Inzia così, con questo slogan e unspeciale l'appuntamento con2 di Valentino Rossi. Aldo Drudi, celebre designer dei caschi di Rossi, ha realizzato una locandina speciale per il GP del Made in Italy e dell'Emilia - ...Il manifesto del GP dell’Emilia-Romagna è un elogio al Dottore, alla sua carriera e Aldo Drudi ne descrive ogni dettaglio ...MotoGP: Spiega Aldo Drudi che lo ha realizzato: "si chiude un capitolo glorioso e la storia si apre ad altro. È un tributo, con tutte le caratteristiche di colore e grafica che lo hanno fatto conoscer ...