Governo: Draghi convoca la Cabina di regia in vista del Cdm di domani su decreto fiscale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Entro domani è atteso l'invio a Bruxelles del Documento programmatico di bilancio (Dpb) che prelude alla Manovra di bilancio Leggi su rainews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Entroè atteso l'invio a Bruxelles del Documento programmatico di bilancio (Dpb) che prelude alla Manovra di bilancio

Advertising

Linkiesta : C’è un’operazione per delegittimare lo Stato sfruttando i no vax, forse è il caso di fermarla Draghi dovrebbe fars… - fattoquotidiano : PONTE MORANDI Il premier Mario Draghi e il suo “governo dei migliori” non sembrano ascoltare i familiari delle 43… - La7tv : Illegittimità costituzionale per la misura del #GreenpassObbligatorio secondo @ladyonorato che poi attacca il Gover… - Desmondo90 : @ComunistaRosso Il dissenso era polarizzato già prima. E la classe operaia già da troppi anni si sta rivolgendo a d… - DavideIndro : RT @CalaminiciM: E’ chiaro che qualcuno stia incoraggiando i no vax a creare disordine ,perché si vuole colpire il governo. C’è qualcuno ch… -