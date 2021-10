Governo assente ingiustificato (di Giulio Gambino)

Leggi su tpi

(Di giovedì 14 ottobre 2021) In un Paese normale, dopo l’assalto squadrista alla Cgil, il ministro dell’Interno convocherebbe subito una conferenza stampa e spiegherebbe l’accaduto. Giustificando le proprie scelte e scusandosi per non aver previsto un più ingente numero di forze dell’ordine a presidiare un bersaglio strategico. E invece Luciana Lamorgese si presenta in Aula quattro giorni dopo sostenendo che fermare Giuliano Castellino, leader romano di Forza Nuova, nel corso del comizio sarebbe stato un rischio per l’ordine pubblico. Motivo? C’era il pericolo di una “reazione violenta”. Parola della responsabile alla pubblica sicurezza in Italia. Castellino, che alla manifestazione non avrebbe potuto nemmeno partecipare perché sottoposto a sorveglianza speciale e Daspo, un’ora e mezza prima dell’assalto al sindacato aveva annunciato pubblicamente in Piazza del Popolo a Roma che “assalteremo la Cgil”. È tutto ...