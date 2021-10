Gossip | le notizie del 14 ottobre 2021

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tutte le principalididi oggi giovedì 14La mamma di Soleil Sorge contro Gianmaria Antinolfi? IlWendy Kay, mamma di Soleil Sorge del ‘Grande Fratello Vip 6‘, in una lunga intervista al settimanale ‘Chi’, ha svelato, per la prima volta, aspetti inediti del rapporto tra la figlia e Gianmaria Antinolfi dopo la fine della loro frequentazione: Ha cominciato a mandarmi messaggi lunghissimi in cui parlava di Soleil, tanto che a un certo punto l’ho dovuto bloccare e lui ha continuato a scrivermi su Instagram. Era ossessionato da lei e quando l’amore diventa ossessione non vedi più chi hai davanti. Grande Fratello Vip 6: Jessica Antonini attacca Sophie Codegoni Jessica Antonini, che ha condiviso il trono di ‘Uomini e Donne’ con Sophie Codegoni, rispondendo alle domande ...

La carriera televisiva di Francesca Gollini, quindi, è stata davvero impressionante dopo Non è la Rai, ma cosa sappiamo oggi? Purtroppo, le notizie che abbiamo in merito sono davvero ... Francesca Gollini è stata una protagonista amatissima di Non è la Rai: com'è cambiata la sua vita dopo il successo? Cosa abbiamo scoperto! Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai Tre. Le anticipazioni dell'episodio che sarà trasmesso mercoledì 27 ottobre svelano nuovi colpi di ...