Gomorra | la resa dei conti finale tra Ciro e Genny | dal 19 novembre su Sky

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Un latitante contro un uomo creduto morto e tornato per prendersi il suo posto all’interno della Camorra. Saranno sparatorie, omicidi e colpi di scena. Sarà unadeia dir poco esplosiva,che vede testa a testa i due storici protagonisti,Di Marzio (Marco D’Amore) eSavastano (Salvatore Esposito). L’Immortale infatti è tornato, e pernulla sarà più come prima. E’– La serie: l’attodella serie Sky Original prodotta da Cattleya in collaborazione con Beta Film, in prima TV mondiale il 19in Italia su Sky e in streaming su NOW. I primi due episodi presentati in anteprima l’11 ottobre fuori concorso, al CanneSeries come evento di chiusura del festival. La situazione, già ...