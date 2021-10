Glen Johnson spaventa la Roma: «Ritorno di Abraham al Chelsea non è da escludere» (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’ex terzino inglese Glen Johnson spaventa la Roma sul futuro di Tammy Abraham Glen Johnson, ex terzino inglese, in una intervista a bettingodds.com spaventa la Roma sul futuro di Tammy Abraham. Abraham Chelsea – «Sta segnando molti gol, si diverte, potrebbe avere molte offerte. Un Ritorno a Londra non è da escludere, visto che il Chelsea non si è mai fatto problemi nel riprendere un giocatore che aveva già militato nella rosa, anche spendendo molti soldi. E poi, da britannico, mi piace vedere gli inglesi in Premier League. Lo vedo anche come uno dei probabili nazionali per Qatar 2022 e se continuerà a segnare gol sarà davvero ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’ex terzino ingleselasul futuro di Tammy, ex terzino inglese, in una intervista a bettingodds.comlasul futuro di Tammy– «Sta segnando molti gol, si diverte, potrebbe avere molte offerte. Una Londra non è da, visto che ilnon si è mai fatto problemi nel riprendere un giocatore che aveva già militato nella rosa, anche spendendo molti soldi. E poi, da britannico, mi piace vedere gli inglesi in Premier League. Lo vedo anche come uno dei probabili nazionali per Qatar 2022 e se continuerà a segnare gol sarà davvero ...

