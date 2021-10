Giulio Regeni, per i giudici il decreto di notifica è nullo: cancellato il processo contro gli agenzi segreti egiziani. Atti tornano al gup (Di giovedì 14 ottobre 2021) Gli Atti del processo agli agli 007 egiziani accusati di avere sequestrato e ucciso Giulio Regeni devono tornare al Gup . E’ quanto deciso dalla III corte d’Assise di Roma. La decisione è legata all’assenza in aula degli imputati, nodo affrontato nella prima udienza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Glidelagli agli 007accusati di avere sequestrato e uccisodevono tornare al Gup . E’ quanto deciso dalla III corte d’Assise di Roma. La decisione è legata all’assenza in aula degli imputati, nodo affrontato nella prima udienza. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Palazzo_Chigi : La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Regeni - BentivogliMarco : Un'altra conferma dell'autorevolezza e della serietà di #Draghi. Non solo non si dimentica, ma si vuole tutta la… - corsi_gabriele : Che oggi sia il giorno della verità e della giustizia per Giulio Regeni. #giustiziaperGiulioRegeni #veritapergiulioregeni @GiulioSiamoNoi - Corriere : Sospeso il processo per l’omicidio di Giulio Regeni - federicabrunzo : RT @Palazzo_Chigi: La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituirsi parte civile nel processo sull’omicidio di Giulio Rege… -