Giuliano Ferrara e il dubbio che il Green pass sia un errore politico di Draghi

In un editoriale pubblicato sul Foglio Giuliano Ferrara oggi parla del Green pass e sostiene che il governo Draghi stia commettendo un errore politico a imporre la Certificazione Verde Covid-19. Ferrara dice che in termini di diritto il certificato è «qualcosa che somiglia molto a un abuso». Ma il punto più importante è un altro: «E se invece le cose si mettono male? Se gente comune che lavora nel privato e nel pubblico, con la solidarietà di molti detentori del Green pass, organizza una protesta sociale diffusa, fino al blocco di vasti settori dell'attività produttiva e di intermediazione commerciale, per non parlare della Pubblica Amministrazione, che facciamo?». Secondo Ferrara «questo governo ...

