Giuliacci: “Ottobre ‘invernale’ ma non mancheranno le belle giornate” (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’autunno ci ha già fatto assaporare un po’ di freddo e la prima neve sull’Appennino. Il freddo fuori stagione insisterà a lungo, o è destinato a finire presto? Risponde il colonnello Mario Giuliacci, di MeteoGiuliacci.it: “Nei prossimi giorni le temperature rimarranno al di sotto delle medie stagionali. Specie nelle ore notturne in gran parte d’Italia si farà sentire un po’ di freddo tipico del mese di novembre. Per di più in queste ore la sensazione di freddo, almeno al centro-sud e nelle Isole, verrà accentuata da intensi venti settentrionali”. Quindi il protagonista sarà il vento, che porterà non pochi disagi. “Al sud a tratti soffierà con grande intensità” aggiunge Giuliacci “tale da scatenare vere e proprie burrasche, con il rischio quindi di forti mareggiate, specie lungo le coste del versante adriatico. In compenso le piogge ... Leggi su ladenuncia (Di giovedì 14 ottobre 2021) L’autunno ci ha già fatto assaporare un po’ di freddo e la prima neve sull’Appennino. Il freddo fuori stagione insisterà a lungo, o è destinato a finire presto? Risponde il colonnello Mario, di Meteo.it: “Nei prossimi giorni le temperature rimarranno al di sotto delle medie stagionali. Specie nelle ore notturne in gran parte d’Italia si farà sentire un po’ di freddo tipico del mese di novembre. Per di più in queste ore la sensazione di freddo, almeno al centro-sud e nelle Isole, verrà accentuata da intensi venti settentrionali”. Quindi il protagonista sarà il vento, che porterà non pochi disagi. “Al sud a tratti soffierà con grande intensità” aggiunge“tale da scatenare vere e proprie burrasche, con il rischio quindi di forti mareggiate, specie lungo le coste del versante adriatico. In compenso le piogge ...

