Giulia Stronati e Lisa Offside | le nuove brand ambassador Eleven Sports

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Nuovi volti nuovi contenuti e nuovi linguaggi per parlare a un pubblico sempre più eterogeneo. Questa la nuovache entra nel vivo lanciando nuovi format di approfondimento per arricchire la propria offerta e creare un legame sempre più forte con i propri utenti attraverso un modo originale di raccontare che generi grande engagement soprattutto social a livello nazionale e globale.è il volto giornalistico di....

CalcioFinanza : Eleven Sports presenta Giulia Stronati e Lisa Offside, i nuovi volti della stagione 2021/22 - ElevenSportsIT : ELEVEN SI TINGE DI ROSA: I NUOVI VOLTI, LA NUOVA STAGIONE, I NUOVI CONTENUTI Giulia Stronati e Lisa Offside. Sono l… - LucaCogno2 : @calcio_totale cara Giulia stronati sei meravigliosa splendida e incantevole e dolce come il miele esperta di calcio Luca la Morra Cuneo. - LucaCogno2 : @calcio_totale buonasera Paganini buonasera a tutti fatemi salutare la stupenda e splendida Giulia stronati e anche… -

Giulia Stronati è il volto giornalistico di Eleven. Sarà lei in prima persona a occuparsi di tutto ciò che attiene la sfera legata al campo di gioco, ai risultati e alle storie che ogni weekend di ... Nuovi volti nuovi contenuti e nuovi linguaggi per parlare a un pubblico sempre più eterogeneo. Questa la nuova Eleven che entra nel vivo ... MILANO - Nuovi volti nuovi contenuti e nuovi linguaggi per parlare a un pubblico sempre più eterogeneo. Questa la nuova Eleven che entra nel vivo lanciando nuovi format di approfondimento per arricchi ...