Giulia De Lellis contro le fake news: “Dichiarazioni gravi” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Da qualche giorno Giulia De Lellis sta facendo i conti su una fake news rilasciata su di lei. La ragazza, infatti, era stata accusata di aver rilasciato terribili Dichiarazioni sull’Abruzzo e così in queste ore l’ex corteggiatrice ha sottolineato come la notizia sia una falsa, annunciando anche provvedimenti legali! Da qualche giorno giura una notizia davvero poco lusinghiera su Giulia De Lellis. La ragazza, infatti, è stata accusata da diverse fonti di aver parlato male dell’Abruzzo, sminuendo la regione e sconsigliando di visitarla. “Giulia De Lellis parla dell’Abruzzo: oltre agli arrosticini non ha nulla di interessante. Non credo sia una regione da visitare. Abbastanza inutile”. sarebbero state le sue parole che, neanche a ... Leggi su piusanipiubelli (Di giovedì 14 ottobre 2021) Da qualche giornoDesta facendo i conti su unarilasciata su di lei. La ragazza, infatti, era stata accusata di aver rilasciato terribilisull’Abruzzo e così in queste ore l’ex corteggiatrice ha sottolineato come la notizia sia una falsa, annunciando anche provvedimenti legali! Da qualche giorno giura una notizia davvero poco lusinghiera suDe. La ragazza, infatti, è stata accusata da diverse fonti di aver parlato male dell’Abruzzo, sminuendo la regione e sconsigliando di visitarla. “Deparla dell’Abruzzo: oltre agli arrosticini non ha nulla di interessante. Non credo sia una regione da visitare. Abbastanza inutile”. sarebbero state le sue parole che, neanche a ...

