Giovanni Ciacci fidanzato con il fratello delle Principesse Selassié? «Trovata pubblicitaria»

(Di giovedì 14 ottobre 2021) La notizia dicon Christiandel GF Vip 6, ha fatto rapidamente il giro del web. A quanto pare i due sarebbero stati insieme diversi anni fa, con addirittura l’intento di sposarsi, anche se poi questa ipotesi è sfumata in breve tempo. Sembra che in realtà niente di...

Un demone che lo tormenta da una vita intera: la bulimia . E a parlare del suo demone, a 50 anni, è, opinionista e storico di costume, che intervistato da Chi di Alfonso Signorini ha raccontato quanto questa battaglia col disturbo alimentare sia difficile, tosta, infida. 'Ho chiesto ...si è raccontato in una lunga intervista per il settimanale Chi ed ha parlato, tra le altre cose, anche del suo grande 'nemico', che compare e scompare dalla sua vita da oltre 30 anni: ...Giovanni Ciacci è stato davvero con Christian Selassié, il fratello delle principesse del GF Vip 6? Ecco tutta la verità!Giovanni Ciacci ha rilasciato una lunga intervista al settimanale "Chi". L'esperto di moda è tornato a parlare del suo percorso per rimettersi in forma dopo aver passato tanti anni in enorme sovrappes ...