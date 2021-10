Giovani, stanchi e sovra-occupati. Chi si ribella contro i giganti tech cinesi (Di giovedì 14 ottobre 2021) La stretta del governo cinese sulle grandi aziende tecnologiche ha scoperchiato il vaso di Pandora sui lavoratori. I ritmi frenetici e le condizioni cui sono sottoposti i dipendenti delle varie Alibaba, Tencent, Baidu e ByteDance sembrano aver stancato (letteralmente) molti di loro, non più disposti a cedere di fronte a richieste fuori portata. Così, quattro neolaureati anonimi hanno lanciato la campagna “Worker Lives Matter”, per chiedere ai dipendenti di registrare su un foglio GitHub il proprio nome, la posizione ricoperta e soprattutto l’orario di lavoro. Tempo poche ore e l’iniziativa è diventata virale. Un segnale evidente di come anche tra i più stakanovisti ci si sta rendendo conto che la qualità del lavoro conta più della quantità. Molti di loro lavorano cinque giorni a settimana, per circa 10 o 12 ore al giorno. Ma c’è anche chi sta peggio. La maggior parte ha dichiarato come ... Leggi su formiche (Di giovedì 14 ottobre 2021) La stretta del governo cinese sulle grandi aziende tecnologiche ha scoperchiato il vaso di Pandora sui lavoratori. I ritmi frenetici e le condizioni cui sono sottoposti i dipendenti delle varie Alibaba, Tencent, Baidu e ByteDance sembrano aver stancato (letteralmente) molti di loro, non più disposti a cedere di fronte a richieste fuori portata. Così, quattro neolaureati anonimi hanno lanciato la campagna “Worker Lives Matter”, per chiedere ai dipendenti di registrare su un foglio GitHub il proprio nome, la posizione ricoperta e soprattutto l’orario di lavoro. Tempo poche ore e l’iniziativa è diventata virale. Un segnale evidente di come anche tra i più stakanovisti ci si sta rendendo conto che la qualità del lavoro conta più della quantità. Molti di loro lavorano cinque giorni a settimana, per circa 10 o 12 ore al giorno. Ma c’è anche chi sta peggio. La maggior parte ha dichiarato come ...

Advertising

f_giuffrida : Clima, le voci dei giovani in piazza: «Siamo stanchi delle promesse, il nostro futuro è a rischio» – Il video… - tradori : @Casertasette @GiancarloChimie Non lo vogliono capire, questo governo vuole lo scontro, pensando che i giovani sono… - tradori : Non lo vogliono capire, questo governo vuole lo scontro, pensando che i giovani sono pochi , ma hanno sottovalutato… - DeusGroup21 : @lukogene @silvanascricci @Inpsperla Per le vostre vacanze le vostre paure volete pure passare da eroi quando avete… - lupogdg : RT @sunkencondos: @CucchiRiccardo Siamo stanchi di diventare giovani seri, o contenti per forza, o criminali, o nevrotici: vogliamo ridere,… -